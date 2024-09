“Sono due tirchi, altro che famosi!” La coppia si sposa, ma la scelta del menù è a basso costo. Cosa hanno proposto agli invitati?

Il matrimonio tra l’influencer Veronica Ferraro e il produttore musicale Davide Simonetta, celebrato in una villa vicino a Como, era stato pubblicizzato come il matrimonio del secolo, ma le aspettative di molti sono state deluse, soprattutto riguardo al menù, definito “minimal”. Nonostante la presenza di molte celebrità e un’atmosfera elegante, le scelte culinarie della coppia hanno suscitato critiche.

Il menù era composto da un antipasto semplice di pane e mortadella, primo di pasta al pesto, secondo di polpette di manzo al sugo e vino come dolce. Molti invitati hanno trovato questa proposta inadeguata. Ad esempio, uno degli ospiti ha commentato che il menù sembrava più qualcosa da consumare prima di un matrimonio piuttosto che un pasto celebrativo. Un’altra opinione ha sottolineato come le mamme napoletane non avrebbero apprezzato affatto la scelta.

Tuttavia, non tutte le reazioni sono state negative. Alcuni ospiti hanno elogiato la semplicità della selezione, ritenendo che ingredienti basilari potessero essere migliori di quelli serviti in matrimoni più appariscenti. L’unicità e l’autenticità del menù sono state apprezzate da certe persone, che hanno notato la qualità degli ingredienti utilizzati.

A rendere il matrimonio ancora più speciale è stata la presenza di Chiara Ferragni, che ha avuto un ruolo importante come damigella d’onore. Ha dedicato un emozionante messaggio a Veronica, ricordando un momento difficile nella sua vita trascorso insieme a Rapallo. La Ferragni ha descritto un episodio in cui, contemplando il mare, ha trovato conforto nel supporto dell’amica, il che ha reso il momento ancora più significativo durante la cerimonia.

In conclusione, sebbene il menù del matrimonio di Veronica e Davide non abbia soddisfatto le aspettative di tutti, ha anche generato apprezzamenti da parte di alcuni invitati per la sua autenticità. La presenza di Chiara Ferragni e le sue toccanti parole hanno aggiunto un ulteriore momento emozionante a un evento già di per sé notevole. La celebrazione ha messo in evidenza quanto l’amore e l’amicizia possano brillare, anche al di là delle apparenze e delle tradizioni culinarie.