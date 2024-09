Sono diventati genitori per la terza volta

Il 4 settembre è nata la piccola Lola Di Gregoria, terza figlia di Ludovica Valli e di Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha già due figli, Anastasia di 3 anni e Otto Edoardo di 1 anno. Ludovica, ex tronista del programma Uomini e Donne e influencer affermata, ha condiviso la gioia della nascita sui social, postando momenti dolci e significativi precedenti al parto.

Poco prima del parto, Ludovica ha mostrato un video che ritraeva Anastasia e Otto intenti a dipingere un quadro per la loro futura sorellina. Ha anche condiviso un toccante messaggio sui suoi social, raccontando le emozioni dei suoi figli: “Tua sorella (Anastasia) oggi mi ha detto: ‘Mamma non vedo l’ora di vedere la sorella, sono felice che arriva mamma.’ Tuo fratello (Otto) invece si addormenta da mesi con il sottofondo del tuo cuoricino”. Queste parole hanno espresso l’attesa e l’amore di famiglia per l’arrivo della nuova vita.

Nella prima foto postata, la neonata indossa una tutina leopardata e si trova tra le braccia della madre, che la stringe con affetto. Ludovica ha descritto la nascita di Lola come parte della “fantastica storia della vita”, rivolgendo un pensiero speciale a ciascuno dei suoi figli. Tra i messaggi di congratulazioni ricevuti, ci sono stati quelli dell’influencer Giulia De Lellis e della sorella Eleonora.

In un’intervista a Verissimo, Ludovica aveva rivelato che questa gravidanza non era stata pianificata, ma sentita come un dono. Ha affermato: “Questa terza gravidanza? Pur essendo nella nostra testa e nel nostro cuore, è arrivata così. Non è stata programmata, a differenza delle prime due. È stata una gravidanza sentita, a tutti gli effetti. Posso dire di essere molto fortunata”.

La famiglia Valli-De Gregorio, quindi, si arricchisce di un nuovo membro, confermando il legame profondo tra i genitori e i figli, in un contesto di grande affetto e condivisione. La nascita di Lola rappresenta un momento di gioia e di nuove emozioni per tutti, riunendo la famiglia in un legame ancora più stretto.