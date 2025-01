“Sono diventata mamma a 51 anni” Il racconto sulla maternità dell’attrice in diretta TV

Nel programma La Volta Buona, l’attrice Ramona Badescu ha condiviso la sua esperienza di maternità, diventando mamma per la prima volta all’età di 51 anni. Badescu ha spiegato di aver preso la decisione di congelare gli ovuli durante la sua giovinezza, motivata dal desiderio di avere un figlio. Nonostante il sogno di diventare madre sia sempre stato presente, gli impegni lavorativi l’hanno portata a rinviare questa possibilità. Quando ha infine deciso di provare a rimanere incinta, si è resa conto che non era così semplice. Tuttavia, grazie alla scelta di congelare gli ovuli, ha potuto realizzare il suo sogno. Inaspettatamente, ha scoperto di essere già incinta quando si era recata dal ginecologo per discutere un percorso di inseminazione.

Con la nascita di suo figlio Ignazio, ora di cinque anni, Badescu ha iniziato una nuova fase della sua vita, descrivendo l’esperienza della maternità come la più bella della sua esistenza. Insieme al compagno Narcis Godeanu, ha condiviso la gioia di avere finalmente un figlio, pur esprimendo il desiderio di avere un secondo bambino, auspicando una femminuccia. Consapevole delle sfide legate alla maternità, ha anche voluto lanciare un messaggio alle giovani donne, consigliando di considerare il congelamento degli ovuli. Ramona ha sottolineato l’importanza di avere la libertà di decidere in futuro, affermando che i costi legati a questa scelta sono nulla in confronto al valore di avere un figlio. La sua testimonianza evidenzia temi cruciali riguardanti la maternità moderna e la necessità di pianificare consapevolmente.