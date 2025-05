Sono di nuovo mamma: l’annuncio sorpresa dei gemelli!

Amber Heard ha annunciato la nascita dei suoi gemelli, Agnes e Ocean, attraverso un post sui social, esprimendo la sua felicità di diventare madre da sola. Attualmente residente in Spagna, l’attrice ha già una figlia di tre anni, Oonagh, nata tramite gestazione surrogata. Sia la nascita di Oonagh che quella dei gemelli rappresentano momenti significativi nella vita di Heard, che ha sempre desiderato costruire una famiglia.

Nell’annunciare i gemelli, Heard ha descritto l’importanza di questo anno per lei, dichiarando: “La festa della mamma 2025 sarà una di quelle che non dimenticherò mai”. Ha anche riflettuto sull’impatto della maternità nella sua vita, sottolineando quanto sia stata gratificante, nonostante le sfide legate alla fertilità.

Heard è nota anche per la sua turbolenta relazione con Johnny Depp. Il processo tra i due, svoltosi nel 2022 e durato sei settimane, ha messo in luce le difficoltà e le violenze che hanno caratterizzato il loro matrimonio. Incontratisi nel 2011 sul set di “The Rum Diary” e convolati a nozze nel 2015, il loro matrimonio si è concluso con il divorzio nel 2016. Dopo la separazione, Amber aveva ottenuto un’ingiunzione restrittiva contro Depp.

Nel 2018, la pubblicazione di un articolo sul Washington Post da parte di Heard, in cui denunciava abusi domestici senza nominarlo, ha portato Depp a citarla in giudizio per diffamazione. A seguito del processo, Amber è stata condannata a risarcire Depp con 10 milioni di dollari. Dopo la sentenza, ha deciso di trasferirsi in Spagna, avviando un nuovo capitolo della sua vita lontano dalle polemiche.

