“Sono devastato, lei ha deciso di rimanere in Spagna” emergono nuovi dettagli sulla rottura di una delle coppie più amate

Alvaro Morata è tornato a parlare della fine della sua storia d’amore con Alice Campello, notizia che è stata diramata qualche giorno fa sui social. Il calciatore ha dichiarato di soffrire molto per quanto accaduto, tanto da aver preso la decisione di cambiare squadra.

Ecco le sue parole sulla vicenda.

Il grande cambiamento di Alvaro Morata

Alvaro Morata è un grande calciatore che è spesso finito al centro della scena per la grande bravura dimostrata sul campo. L’uomo è tra i più seguiti sui social non solo per il talento in questo sport, ma anche per la sua vita sentimentale.

È infatti noto per essere stato sposato con Alice Campello, con la quale ha avuto tre figli. Qualche giorno fa però i due hanno annunciato la loro separazione, giunta proprio come un fulmine a ciel sereno improvviso.

Alvaro ha poi deciso di prendere un’altra via anche lavorativamente parlando. Ha infatti scelto di cambiare squadra, optando quindi per la sua consacrazione nel Milan. Una decisione che ha spiazzato molti e che sembra essere quella giusta visto i risultati che il campione sta raggiungendo.

La sofferenza del calciatore

Alvaro Morata è tornato a parlare di quanto accaduto con l’ex moglie, la donna che lo ha reso padre di tre bellissimi bambini. L’uomo ha dichiarato che i due si sono lasciati di comune accordo, in quanto hanno capito che non potevano proseguire insieme questo cammino.

Non è successo nulla tra di loro, nemmeno un tradimento. Alvaro ha però dichiarato di essere devastato da questa rottura, motivo per cui avrebbe deciso di cambiare perfino la squadra di calcio nella quale giocare.

Il calciatore ha poi detto che Alice ha preferito rimanere in Spagna per non trasferirsi nuovamente. Un amore finito senza odio e senza rancore, ma che ha sicuramente lasciato un grande vuoto in entrambi. Per fortuna però, i loro figli non risentiranno di questo distacco, in quanto i loro genitori hanno mantenuto un ottimo legame nonostante la fine della loro storia.