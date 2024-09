“Sono devastata, non tornerà più come prima” La Vip racconta la malattia del figlio a Verissimo

Paola Caruso, ex Bonas del programma “Avanti un altro”, è stata ospite nell’ultima puntata di “Verissimo”, dove ha toccato un argomento estremamente delicato: la salute del suo figlio Michele. L’incontro ha riportato alla luce la difficile situazione che il bambino sta affrontando da quando ha subito un intervento chirurgico.

Nel 2022, mentre si trovava in vacanza in Egitto con la madre, Michele ha iniziato a sentirsi male, motivo per il quale è stato necessario consultare un pediatra locale. Sfortunatamente, il medico gli ha somministrato una medicina non legale in Italia, che ha avuto effetti devastanti, causando un danno al suo nervo sciatico. Da quel momento, Paola ha intrapreso un lungo percorso di sofferenza e lotta per il bene di Michele.

Paola ha raccontato che, nonostante i medici siano riusciti a sbloccare alcune problematiche, il nervo è stato danneggiato in modo irreparabile. L’operazione, che Paola sperava potesse riportare Michele alla normalità, si è rivelata fallimentare, lasciando il danno come permanente. Il bambino, che un tempo correva e giocava, ora si trova a vivere una realtà difficile da comprendere a soli cinque anni. La madre ha condiviso la sofferenza psicologica che Michele sta vivendo, evidenziando come, inizialmente, domandasse quando potesse togliere il tutore, ma ora non lo chiede più da tempo. Questo cambiamento di atteggiamento mette in evidenza il profondo disagio che sta attraversando.

La disperazione di una madre di fronte a una situazione del genere è incommensurabile. Paola desidera ardentemente che il figlio possa tornare a vivere come prima dell’iniezione che ha cambiato le loro vite. Ha descritto questa esperienza come un incubo dal quale entrambi sembrano incapaci di svegliarsi. Non esistono attualmente tecniche in grado di recuperare la condizione della gamba di Michele, lasciando la madre in una costante lotta con i sentimenti di impotenza e dolore. La storia di Paola Caruso e del piccolo Michele è un potente promemoria delle sfide che molte famiglie possono affrontare, e l’importanza di sostegno e comprensione in momenti così critici.