“Sono devastata, ma sono costretta a farlo” la super Vip preoccupa i fan: l’annuncio

Jennifer Lopez ha preso la decisione di annullare il suo prossimo tour estivo a causa di alcune problematiche che riguardano la sua sfera privata ed emotiva. Tutto dipende dalla sua rottura con il marito Ben Affleck?

J-Lo

Ecco le ultime su questo argomento.

Jennifer Lopez e la decisione di annullare il suo tour estivo

Poche ore fa, Jennifer Lopez, una delle più famose cantanti internazionali di sempre, è arrivata al punto di prendere una decisione molto sofferta che riguarda per l’appunto la sua carriera musicale e i suoi fan. L’artista avrebbe dovuto tenere un tour estivo nei prossimi mesi, ma ha comunicato a tutti che questo non si farà più.

Jennifer Lopez

Il comunicato ha poi trovato diffusione anche da Live Nation, quasi a voler confermare una notizia a cui nessuno poteva credere. Ad ogni modo la notizia ha devastato i fan che non vedevano l’ora di assistere ad un evento così interessante e soprattutto molto atteso.

This is me…Live verrà quindi annullato e non sappiamo ancora quando e se verrà portato in scena. L’artista non si è limitata ad annullare questo tour, ma ha voluto spiegare i motivi per i quali è stata costretta a prendere questa decisione.

Perché J-Lo è giunta a questa conclusione?

Jennifer Lopez ha voluto spiegare a tutti i suoi fan per quale ragione sia giunta a questa conclusione, descrivendo il tutto come strettamente necessario. A quanto pare dipenderebbe tutto da alcune difficoltà che la grandissima performer starebbe vivendo sul piano privato.

Jennifer Lopez

Sappiamo infatti che la stessa ha deciso di divorziare dal marito Ben Affleck, decisione molto difficile da prendere dopo molti anni trascorsi insieme. Questa situazione ha giustamente toccato nel profondo Jennifer, la quale vuole staccare la spina per trascorrere del tempo con i figli e con tutti coloro che ama. Sono completamente addolorata e devastata per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non lo ritenessi assolutamente necessario. Prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo tutti insieme. Vi amo tutti così tanto. Alla prossima volta!

Ovviamente tutti i biglietti acquistati saranno rimborsati in attesa di scoprire le nuove date del tour della bravissima cantante. ogni tanto capitano delle cose che esulano dalle nostre volontà e sta a noi prendere la decisione che ci consentirà di stare meglio.