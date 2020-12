David Bowie ha registrato due brani inediti verso la fine degli anni ’90. Si tratta delle cover di Tryin’ to Get to Heaven di Bob Dylan e Mother di John Lennon.

Il leggendario artista rock, David Bowie, pubblicherà un singolo inedito a gennaio, che includerà le cover di Tryin’ to Get to Heaven di Bob Dylan e Mother di John Lennon. Questo singolo sarà pubblicato l’8 gennaio 2021 in quello che sarebbe stato il 74esimo compleanno del Duca Bianco.

Le copie saranno estremamente limitate, ossia 8.147, di cui 1.000 stampate su vinile in edizione limitata. Entrambe queste canzoni sono state registrate da Bowie tra il 1997 e il 1998. I fan, dunque, dovranno affrettarsi per accaparrarsi la propria esclusiva copia.

David Bowie, un nuovo singolo postumo a gennaio 2021

Tryin’ To Get To Heaven era originariamente presente in Time Out of Mind, l’album in studio di Bob Dylan del 1997. La cover è stata registrata nello studio Looking Glass di New York nel febbraio 1998, durante le sessioni di missaggio per l’album live LiveAndWell.com.

David Bowie

Mother apparve originariamente nell’album del 1970 della Plastic Ono Band, con la copertina originariamente pensata come tributo a John Lennon, che non venne mai realizzata.

L’annuncio in un post su Instagram:

Bowie sarà anche oggetto di un tributo in streaming il mese prossimo, che vedrà diversi artisti di spicco come Trent Reznor, Billy Corgan e Perry Ferrell unirsi ad alcuni membri affermati della band itinerante del defunto artista. Quest’anno anche interpreti come Mike Garson e Gavin Rossdale hanno suonato l’iconico singolo del cantante Heroes.

David Bowie, il materiale inedito del Duca Bianco

Il materiale inedito del Duca Bianco proviene da David Bowie Is It Any Wonder?, l’EP e LP ChangesNowBowie quest’anno. Il mese scorso la sua cover e di Morrissey di Cosmic Dancer di T. Rex è stata pubblicata come singolo. I Death Angel hanno interpretato Under Pressure di Bowie e Queen nel loro omonimo EP.

Nel frattempo, il quinto anniversario della morte di Bowie sarà celebrato da una serie della BBC Radio, intitolata Bowie Five Years On. La corsa dei programmi speciali inizierà l’8 gennaio 2021. Nella stessa data, artisti del calibro di Yungblud, Anna Calvi e Duran Duran onoreranno la vita e l’eredità di Bowie durante uno speciale evento in streaming dal vivo, A Bowie Celebration: Just For One Day!.