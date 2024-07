“Sono costretto a farlo” Fedez, la brutta notizia dopo il ricovero: l’annuncio poco fa

Dopo il ricovero in ospedale per dei problemi di salute, Fedez si vede costretto ad annullare le tre date previste per venerdì. Le sventure per il rapper non sembrano finire in questo ultimo periodo di stress e problemi di salute.

Fedez

Fedez in questi ultimi giorni è stato ricoverato al Policlino di Milano per dei problemi di salute legati al tumore asportato dal pancreas. Nel marzo 2022 Fedez è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per asportare una massa tumorale che aveva invaso il suo pancreas. Un intervento delicato ed una guarigione lunga e complicata quella che ha dovuto affrontare il rapper. Un percorso lungo che ancora non sembra essere terminato. Infatti da quel fatidico giorno, il cantante è stato ricoverato diverse volte, l’ultima risale a questi giorni. Oggi, dopo diversi giorni di ricovero, Fedez è stato dimesso ed è rientrato a casa.

Il cantante ha voluto specificare attraverso i social il motivo del ricovero ossia un’emorragia interna legata all’intervento del 2022. Il rapper spiega che nel punto della sutura il tessuto è più debole e quindi il rischio di emorragie ed ulcere è più alto. Oggi le sono condizioni sono stabili ed i medici hanno deciso che il giovane può rientrare al suo domicilio dove, lo aspettavano i figli ed i genitori.

L’annuncio di Fedez

Fedez però ha dovuto fare un triste annuncio tramite la sua pagina Instagram. Il rapper avvisa che le date previste per venerdì saranno annullate. Già nei giorni precedenti, il rapper aveva preparato i suoi fan a questa triste possibilità, spiegando che saranno i medici a valutare il suo stato di salute e quindi la possibilità o meno di fare concerti ed eventi.

La storia Instagram di Fede

Ora Fedez ha bisogno di riposo e tranquillità per riprendersi dalla recente emorragia. In questo ultimo periodo il cantante si è trovato ad affrontare diverse situazioni sia in ambito emotivo che di salute che hanno fortemente provato il suo fisico.