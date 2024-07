“Sono arrivate alle mani” Scatta la rissa tra le due Vip, necessario l’intervento dei presenti per separarle: cosa è successo

Dopo aver affrontato una severa discussione sui social, due famose tiktoker si sono rese protagoniste di una rissa choc in un bar. La lite è degenerata a tal punto che entrambe sono arrivate alle mani e, alla luce di questo, è stato necessario l’intervento dei presenti per separarle. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore due famose tiktoker si sono scontrate fisicamente all’interno di un bar. Stiamo parlando di Elisa Esposito e Michelle Comi. Le due, dopo un’accesa discussione sui social, sono arrivate ad una vera e propria rissa, così come dimostrano numerosi video diffusi in rete. A condividere la notizia sono state alcune pagine tra cui Very Inutil People, La7 e il profilo YouTube Social Boom.

Infatti, numerosi filmati hanno immortalato da lontano le due tiktoker all’interno di un bar. Inizialmente discutono animatamente per poi alzare i toni e rendersi protagoniste di un vero e proprio scontro fisico. Inutile dire che il video in questione è diventato virale in rete nel giro di pochissime ore. In precedenza Michelle Comi era finita al centro della cronaca rosa per via del suo appello nel quale ha dichiarato di trascorrere le vacanze gratis ed extra lusso mentre Elisa Esposito per le sue lezioni di “corsivo”

La lite ha avuto inizio dal momento in cui Elisa Esposito ha suggerito a Michelle che dovrebbe essere grata di un lavoro “semplice”. Successivamente ha anche rivelato che la sua collega, in passato, le ha chiesto di fare una collaborazione e considera questa polemica solo una strategia di marketing:

Che bisogno c’è di fare la moralista? Ti ricordo che fai la mantenuta. Ti fai pagare le vacanze da sconosciuti. Non ti vergogni?

Alla luce di queste accuse, Comi si è difesa diffondendo alcuni audio di Elisa Esposito e ammettendo di aver chiesto una collaborazione alla prof di corsivo la quale però ha accettato. Dinanzi a tale episodio il web si è diviso in due parti. Infatti, c’è chi ha sollevato commenti negativi nei confronti delle due influencer e chi invece si è schierato in una delle due parti.