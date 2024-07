“Sono andata in ospedale e mi hanno operata” Vacanza finita male per la Vip, la famosa protagonista di una terribile esperienza

Non sempre le vacanze estive vanno come pronosticato, in quanto gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Questo lo sa molto bene una famosissima influencer italiana, la quale è stata ricoverata d’urgenza e operata in tutta fretta proprio nel corso delle sue vacanze.

Equipe medica

Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

Influencer italiana viene operata mentre si trova in vacanza

Vacanza non è sempre sinonimo di spensieratezza e relax, in quanto gli imprevisti sono sempre pronti a fare capolino. Una donna molto famosa è infatti finita in ospedale proprio durante il suo periodo di ferie. Si trovava infatti sull’Isola di Ponza quando, all’improvviso, è incappata in un incidente che l’ha portata a recarsi d’urgenza all’ospedale più vicino.

Foto di archivio

Ovviamente tutto questo è stato documentato su Instagram, dove la vip ha postato delle storie per raccontare ai suoi followers quanto accaduto. La donna è apparsa nel letto di un ospedale con una fasciatura e successivamente ha deciso di raccontare che cosa è successo. Per fortuna la cosa non sembra essere molto grave, in quanto nel giro di poche ore si è risolta ed è stata raccontata dalla diretta interessata.

L’impreditrice finisce in ospedale: ecco di chi si tratta

Il post

L’influencer in questione è anche una famosa imprenditrice che nel corso degli anni ha saputo raggiungere importanti traguardi sul lavoro. La donna, davvero molto conosciuta, si trovava in vacanza a Ponza e al suo secondo giorno di meritato relax si è ritrovata a combattere contro questo imprevisto del tutto inaspettato.

In occasione del mio secondo giorno di vacanze mi sono fatta molto male a un dito. Ringrazio la ragazza dell’ambulanza che mi ha riconosciuta e mi hanno detto che dovevo andare in ospedale. Sono quindi venuta qui a Roma, dove ieri sera mi hanno operato il dito per ricostruirlo perché me ne sono tagliata un pezzo.

Estetista Cinica

Stiamo parlando dell’Estetista Cinica, il cui vero nome è quello di Cristina Fogazzi. La donna ha dato vita ad un vero e proprio business e nel giro di pochi mesi è diventata una vera regina per tutto quello che ha a che fare la skincare. L’ironia della sorte ha poi voluto che il dito colpito dalla piccola sventura sia stato proprio il medio. Buona guarigione!