Sono ammessi i cani in ospedale? Normative e precauzioni

I cani possono visitare i loro proprietari in ospedale, ma le regole variano a seconda della struttura. La presenza di un animale può ridurre stress e migliorare il benessere dei pazienti, ma l’accesso dei cani è regolato da normative specifiche. In Italia, non esiste una legge uniforme, quindi ogni ospedale definisce criteri propri, seguendo le linee guida del Ministero della Salute per le Terapie Assistite con Animali (TAA).

Le regole comuni includono l’autorizzazione dalla direzione sanitaria, il rispetto delle norme igieniche, l’adeguatezza del cane, che deve essere ben educato e controllato al guinzaglio o in trasportino. Inoltre, il proprietario deve presentare la documentazione sanitaria dell’animale. L’ingresso è vietato in reparti a rischio elevato, come terapie intensive, sale operatorie e oncologia. Anche il tempo di visita è limitato per evitare stress agli animali e interferenze con le attività ospedaliere.

Occorre anche verificare la presenza di pazienti allergici o spaventati dagli animali. È fondamentale trovare un equilibrio tra i benefici emotivi della presenza di cani e la necessità di un ambiente sicuro. Alcune proposte per facilitare l’accesso includono la creazione di aree dedicate, l’uso di tecnologie per la disinfezione e la collaborazione con organizzazioni che promuovono la Pet Therapy.

Infine, l’implementazione di programmi pilota potrebbe aiutare a garantire che l’accesso degli animali avvenga in modo sicuro e controllato, raccogliendo informazioni utili per il futuro.