sono 5 e non devi assolutamente usarli

Fai attenzione ad utilizzare questi rimedi e repellenti in casa: sono 5 e possono essere altamente tossici, è meglio non usarli.

Specialmente durante l’estate uno dei problemi più frequenti con cui l’Uomo deve confrontarsi è sicuramente quello di mediare la propria convivenza con l’elevata proliferazione di zanzare. Ostacolare la presenza di questi insetti può però indurre l’uomo a compiere involontariamente un errore che potrebbe causare dei danni, anche gravi, alla salute di chi si trova vicino a lui. Ad esempio, ai suoi animali domestici.

Questi 5 repellenti per zanzare sono tossici per gli animali: non devi usarli

Cani e gatti corrono un grande rischio quando si trovano esposti ad alcuni repellenti per zanzare. Alcuni di questi sono estremamente tossici per gli animali e – pertanto – dovremmo sempre fare a meno di utilizzarli in loro presenza.

Prima di proporre alcune valide alternative all’utilizzo di repellenti chimici per zanzare, vediamo quali sono questi 5 repellenti altamente dannosi per i nostri animali domestici. In primis dovremmo prestare attenzione a dove riponiamo spray e creme spalmabili sulla nostra pelle per allontanare le zanzare, i nostri cani o gatti potrebbero accedervi direttamente – oppure indirettamente entrando in contatto con noi dopo il loro utilizzo – e possono essere velenosi.

Un’altra accortezza riguarda la scelta di zampironi o di fornelletti anti-zanzare. Anche questi ultimi possono essere accidentalmente ingeriti dai nostri animali domestici causando effetti da avvelenamento.

Attenzione anche agli apparecchi ad ultrasuoni, le loro onde potrebbero rendere facilmente irritabili sia cani che gatti.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Repellenti zanzare contro pulci, zecche e zanzare

Dovremmo riporre attenzione anche alle lampade anti-zanzare. Queste ultime, pur non rappresentato un pericolo di avvelenamento per i nostri animali, possono rischiare di provocare loro delle spiacevoli ustioni dovute a un contatto ravvicinato con esse.

Un ultimo motivo di preoccupazione e invito a passare a rimedi naturali per tenere lontano le zanzare dalla nostra pelle e dalle nostre case è dato dalle tipiche fialette o dai collari antiparassitari, i nostri animali potrebbero ingerire il loro contenuto, il quale potrebbe rivelarsi letale per loro.

Invece dei repellenti tossici per gli animali usa questi questi rimedi naturali

Un ottimo escamotage per arginare ogni pericolo è quello di creare un repellente naturale per zanzare fai-da-te in casa, ad esempio: alla citronella. Questa modalità permette di creare un’efficace barriera per le zanzare, senza ucciderle, e che si riveli oltretutto innocua anche per il benessere del nostro animale domestico.

Non dimenticare inoltre che, al di là dei naturali repellenti, non c’è un “cacciatore” di zanzare più amichevole di un geco portafortuna. Se favorirai la loro proliferazione nei dintorni di casa potresti raggiungere in parte l’obiettivo di tener lontane le zanzare anche senza utilizzare dei prodotti appositi.