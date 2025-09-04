Sonno e salute mentale: il ruolo di frutta e verdura in NZ

Uno studio pubblicato sulla rivista Plos One dai ricercatori dell’Università di Otago ha esaminato il legame tra la qualità del sonno e la salute mentale. Sotto la direzione di Jack Cooper e Tamlin Conner, il team ha analizzato dati di tre studi per capire come comportamenti positivi influenzino il benessere fisico e mentale, in particolare attraverso il consumo di frutta e verdura, che può alleviare gli effetti negativi di una cattiva notte di sonno.

I ricercatori hanno valutato i risultati di un sondaggio condotto su 1.032 adulti in Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Di questi, 818 adulti neozelandesi hanno partecipato a un’indagine di 13 giorni, tenendo un diario giornaliero delle proprie abitudini. Un ulteriore dataset include un campione di 236 adulti neozelandesi che hanno indossato dispositivi Fitbit per monitorare la loro attività fisica per otto giorni. I risultati hanno evidenziato una chiara associazione tra una buona qualità del sonno e un migliore benessere mentale, con il consumo di frutta e verdura che occupava il secondo posto nella lista delle buone abitudini.

Mangiare più frutta e verdura è stato collegato a un immediato miglioramento del benessere. Inoltre, un consumo superiore alla media di questi alimenti sembrava ridurre gli effetti di un sonno scarso, mentre una buona qualità del sonno contribuiva a mantenere elevata l’assunzione di frutta e verdura. Gli scienziati sottolineano che per futuri approfondimenti sarebbe interessante considerare campioni di studio più ampi e diversificati.