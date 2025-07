Sonno e produttività: l’importanza del riposo al lavoro

Il sonno è un elemento fondamentale per il benessere individuale e collettivo, ma spesso trascurato nei contesti lavorativi. Recenti dati globali hanno rilevato che il 71% dei lavoratori ha dichiarato di essersi astenuto dal lavoro almeno una volta a causa di notti insonni. In media, le persone sperimentano un sonno di qualità solo per quattro notti a settimana, e il 34% ha difficoltà ad addormentarsi.

Questa situazione evidenzia un problema di salute pubblica, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che la mancanza di sonno è un’epidemia globale. Una insufficiente qualità del sonno non solo influisce negativamente sulla salute dei lavoratori, ma ha ripercussioni dirette anche sulla produttività, sull’assenteismo e sulla qualità delle decisioni aziendali. Chi dorme poco lamenta frequentemente sonnolenza durante il giorno (51%) e difficoltà di concentrazione (31%).

In paesi come Francia e Germania, oltre il 60% degli intervistati ritiene che le aziende non prestino sufficiente attenzione alla salute del sonno dei propri dipendenti. È cruciale per le organizzazioni integrare pratiche che promuovano una cultura del sonno sano, come percorsi formativi e linee guida per evitare riunioni nelle prime ore del mattino.

Le maggiori cause del sonno insufficiente includono lo stress (57%) e l’ansia (46%), specialmente tra i membri della GenZ. Tuttavia, non bastano misure individuali; è necessaria una trasformazione culturale che riconosca il valore del sonno come componente essenziale per la produttività e il benessere. È fondamentale avviare programmi di sensibilizzazione per abbattere gli stereotipi negativi associati al sonno e promuovere una maggiore consapevolezza sui suoi benefici.