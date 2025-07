Sonnambuli europei: il futuro incerto dell’Unione nel 2024

Negli ultimi anni, l’Unione Europea si trova ad affrontare sfide cruciali e complessità politiche che rimandano al contesto prebellico del 1914. L’editoriale di Massimo Giannini su «La Repubblica» riflette su questa situazione in vista delle elezioni europee del 2024, esaminando il Consiglio europeo come una moderna Santa Alleanza. Quest’organismo include i capi di Stato e di governo dei ventisette paesi membri, con la partecipazione di figure chiave come il presidente della Commissione europea e il leader ucraino Volodymyr Zelens’kyj.

Le riunioni del Consiglio si svolgono generalmente sotto la supervisione di un presidente che ascolta il presidente del Parlamento europeo, il quale fornisce un primo contributo che, però, fatica a influenzare le decisioni finali. Le conclusioni di tali incontri vengono spesso predisposte in anticipo dalle diplomazie nazionali, evidenziando un processo decisionale che sembra poco inclusivo e incline alla frustrazione.

Un elemento significativo è il predominio del gruppo dei popolari nel Consiglio e nella Commissione, il quale ha portato a un consolidamento delle decisioni e all’irrilevanza degli altri partiti politici come i socialisti e i liberali. Questo clima ha reso difficile reagire in modo efficace alle recenti crisi globali, comprese le tensioni con la Russia e le gravi aggressioni in Israele e Palestina.

L’Unione Europea non ha ancora adottato misure decisive, come la sospensione degli accordi con Israele, per far fronte alle violazioni del diritto internazionale. Inoltre, i recenti sviluppi in relazione a potenziali guerre commerciali, dazi e le dinamiche con la Cina segnalano un’indecisione e una mancanza di coesione che potrebbero compromettere la stabilità economica e politica del continente. La necessità di una riforma profonda e di una strategia comune sembra più urgente che mai per affrontare le sfide che attendono l’Unione nel prossimo futuro.