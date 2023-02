Sonkir Altoparlante Bluetooth, Casse Portatili Bluetooth 5.0 con Bassi Stereo 3D Hi-Fi Mani Libere, Batteria Integrata da 1500 mAh Supporto TF Carda (Rosso)

Descrizione prodotto

Gli altoparlanti wireless Sonkir Bluetooth 5.0 ti consentono di immergerti nell’affascinante mondo della musica!

Due subwoofer stereo da 3 W integrati e due altoparlanti offrono un suono nitido, vibrante e un volume impressionante. Con una batteria agli ioni di litio da 1500 mAh ad alte prestazioni, puoi riprodurre 300 brani di seguito per continuare a riprodurre la tua musica durante il giorno.

Altoparlante portatile Bluetooth per interni / esterni

Gli altoparlanti wireless portatili Sonkir possono riprodurre suoni stereo in spiagge, deserti, piscine e altre aree estese. Adatto per uso esterno / interno: spiaggia, campeggio, guida, pesca, piscina, doccia, giardino, famiglia, ecc.

Supporto per la connessione di due altoparlanti Bluetooth

Se acquisti più altoparlanti da noi, puoi utilizzare un telefono cellulare per controllare due altoparlanti contemporaneamente. Posizionali in diverse posizioni entro un raggio di 10 metri e goditi un basso ambientale a 360 gradi.

Facile da usare

Può essere immediatamente associato a uno smartphone, tablet o dispositivo Bluetooth compatibile per una distanza massima di 10 metri. Quando lo usi di nuovo, ritorna automaticamente all’ultima connessione al dispositivo. È possibile utilizzare il microfono incorporato per le chiamate in vivavoce in qualsiasi momento. In questo modo non perderai nessuna chiamata.

Eccellente radio FM

Il chip a doppio decodificatore integrato semplifica la ricezione delle stazioni preferite. Puoi ascoltare la radio nel tempo libero. È come se il tempo tornasse indietro e desse una sensazione nostalgica!

Design portatile avanzato

I piccoli altoparlanti neri sul bordo nero lo rendono più elegante, fresco e glamour, regalandoti una meravigliosa esperienza visiva. Altoparlante Bluetooth ultra piccolo per un facile inserimento in uno zaino o in una borsa. Porta l’altoparlante Bluetooth Sonkir con te dove e quando vuoi.

Tecnologia Bluetooth 5.0 avanzata

I nostri altoparlanti Bluetooth sono dotati di chip Bluetooth 5.0, connettività senza barriere di 10 m e altoparlanti di controllo wireless per telefoni cellulari. Può essere collegato a dispositivi di riproduzione Bluetooth come telefoni cellulari, tablet, TV e computer. Qui è iniziato un viaggio meraviglioso.

Due altoparlanti con una qualità audio superiore

I nostri altoparlanti Bluetooth hanno due subwoofer stereo da 3 W, due altoparlanti e una risposta dei bassi straordinariamente potente che offre un suono molto forte, potente e chiaro. Il ferro a diaframma spesso viene utilizzato per amplificare l’effetto dei bassi. Anche al massimo volume, la distorsione armonica è inferiore all’1%.

Supporta cavo audio, scheda TF e USB

Il cavo audio da 3,5 mm consente di collegare il telefono, il computer e il lettore MP3. Inoltre, il retro dell’altoparlante Bluetooth può essere collegato alla scheda TF e all’USB per riprodurre file musicali o audio.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 20.5 x 6.9 x 5 cm; 390 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 marzo 2020

Produttore ‏ : ‎ Sonkir

ASIN ‏ : ‎ B07SV5TBPG

Riferimento produttore ‏ : ‎ SP-03

