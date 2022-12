Sonic Prime arriva su Netflix a dicembre

Sega ha annunciato che la serie animata Netflix di Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, prodotta in collaborazione con WildBrain, debutterà in tutto il mondo il 15 dicembre. La prima stagione animata di 24 episodi presenta il celebre riccio blu dei videogiochi alle prese con un’avventura in cui il destino di un nuovo e bizzarro multiverso è nelle mani dell’eroe. La serie verrà animata negli studi di Vancouver di WildBrain, Sega e WildBrain collaboreranno alla produzione, distribuzione e licensing. Il collettivo Man of Action Entertainment, ideatore di Ben 10 e dei personaggi del film vincitore del Premio Oscar Big Hero 6, è stato ingaggiato come responsabile del programma e produttore esecutivo della serie. Si tratta di un momento d’oro per Sonic, recentemente tornato su console e PC con Sonic Frontiers, il nuovo gioco 3D che ha venduto già 2,5 milioni di copie nel mondo.