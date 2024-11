Sonia spiega perché ha fatto la battuta sulla newsletter a pagamento di Selvaggia: “Anche io lavoro”

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha suscitato molto interesse e discussione. La Bruganelli, giudice del programma, ha ribadito la sua posizione nel salotto di Mara Venier a Domenica In, mentre l’imprenditrice ha commentato l’accaduto nel Corriere.

Sonia ha affermato che la Lucarelli ha un atteggiamento ostile nei suoi confronti perché, tempo fa, aveva espresso il desiderio di diventare giurata di Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia. “Quando abbiamo presentato un libro di Selvaggia sulla mia rubrica I libri di Sonia, credo che ci fossimo simpatiche per la nostra natura divisiva,” ha spiegato Bruganelli, ritenendo che il conflitto attuale sia una conseguenza di quella dichiarazione.

In risposta all’accusa di Lucarelli, che ha insinuato che Sonia si preparerebbe le battute a casa, Sonia ha dichiarato: “Non è vero. Non so mai dove le cose vadano a parare. Se avessi preparato le battute, mi verrebbero meglio.” Quando Lucarelli le ha lanciato una provocazione sul “cosa c’è da capire?”, la Bruganelli si è stizzita e ha fatto una battuta sulla newsletter a pagamento di Selvaggia, chiarendo che intendeva sottolineare come lei offra un’opinione pubblica e che la Lucarelli presenta le sue posizioni senza contraddittorio. “Quando sono davanti a lei, è meglio parlare faccia a faccia, gratis,” ha aggiunto.

Bruganelli ha anche precisato che, nonostante avesse un marito facoltoso, ha sempre lavorato e il suo lavoro non è meno valido di quello di Lucarelli. Ha messo in evidenza il valore della propria professionalità, suggerendo che le sue capacità non debbano essere sminuite per la sua situazione personale. L’accesa disputa tra le due donne continua a riscuotere attenzione, portando a riflessioni su rivalità professionali e pregiudizi.