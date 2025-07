Sonia M. e Alessio: è davvero incinta? Retroscena clamoroso!

La nuova edizione di “Temptation Island” è già al centro di molte chiacchiere e colpi di scena. Nella prima puntata, la coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco ha catturato l’attenzione per le sue dinamiche di confronto.

Sonia, in un colpo di scena drammatico, ha chiesto un immediato falò, ma Alessio ha rifiutato di partecipare. Questo ha portato la produzione a decidere per l’uscita di Alessio dal gioco, mentre Sonia è tornata nel villaggio grazie ad altre concorrenti che ne hanno richiesto il rientro.

Tuttavia, nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione riguardante la coppia: Sonia sarebbe incinta. L’influencer Deianira Marzano ha condiviso sui social un messaggio anonimo che confermerebbe la gravidanza, rivelando di conoscere Sonia da una scuola di ballo in comune e confermando le voci che giravano da un po’.

Non è mai accaduto in passato che una coppia di “Temptation Island” annunciasse una gravidanza durante il programma, rendendo questa situazione particolarmente sorprendente. La conferma ufficiale, però, potrebbe arrivare solo al termine della trasmissione, lasciando i fan in trepidante attesa di scoprire la verità.