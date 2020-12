Sonia Lorenzini e Mario Ermito si sono conosciuti via chat questa estate quando l’attore, single da poco, ha iniziato a mandare dei messaggi privati a lei invitandola a Roma per un week end a casa sua.

Le conversazioni private fra loro erano state anticipate da Parpiglia e Sonia, ieri, le ha praticamente confermate a Dayane Mello.

“Mario mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha scritto.

“Mi ha scritto fino ad ottobre, mi immagino un ragazzo che ha un interesse, no? Mi sarei aspettato un approccio di corteggiamento diverso.

Io non sono libera mentalmente, parlo spesso della persona con cui sono stata. Se avesse avuto un altro approccio probabilmente sarebbe stato più interessante. Anche se di base sono una persona molto titubante: se uno ti scrive sui social, magari scrive anche ad altre. No?

Se avessi voluto scendere a Roma per incontrarlo, lo avrei fatto, ma non ho avuto quel brivido che mi ha scombussolato il corpo. Messaggiandoci non ho avuto lo stimolo di dire ‘wow non vedo l’ora di vederlo‘. Non basta essere bello. Non è il tipo che piace a me. Io sono stata insieme a persone esteticamente non belle, ma mi facevano ridere. Lui lo vedo un ragazzo molto concentrato su se stesso”.