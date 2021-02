Nel backstage del GF Vip succede di tutto, dal gelo tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci, a Massimiliano Morra accusato di non salutare nessuno, fino a qualche litigata. Ieri Sonia Lorenzini intervistata a Casa Chi ha confermato il reality nel reality che ha luogo dietro le quinte del GF Vip.

“Quando parto da Milano sono con Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis, Guenda Goria, Francesco Oppini ed Enock. Arriviamo a Roma, facciamo il tampone e se siamo ok e si passa ai camerini, trucco e parrucco. Ogni tanto qualcuno passa da un camerino all’altro. Adesso io sono accoppiata con Giacomo Urtis. Di solito vicino a me c’è Carlotta e nel camper di fronte c’è la Zia Malgy.

Selvaggia Roma era assente nell’ultima puntata. Dicono che stia girando un film. Non so se sia un film, ma non so bene cosa sia e di cosa parli. Ok, gira una parte in questa pellicola a Napoli. Mancava anche Myriam Catania, ma non so perché. So che due settimane fa era assente sempre perché si era fatto male il bimbo. Forse quindi c’entra ancora con questa cosa. Massimiliano Morra si è esposto. Dopo la vostra notizia che non salutava adesso viene sempre a farmi il baciamano. Non lo vedevo particolarmente partecipe prima. Però è vero che prima non salutava, è vero”.