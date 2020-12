Non solo Samantha De Grenet, ma anche Sonia Lorenzini in questi giorni ha perso la pazienza con una delle concorrenti ‘storiche’ del GF Vip 5. L’ex tronista non ha preso bene la nomination che si è beccata da Rosalinda e dopo la puntata di lunedì sera è sbottata.

“La prossima volta chiedi ad altri di parlare e aiutarti. Mi confidi le cose e mi ringrazi che ti ho fatta sbloccare e poi me la metti in quel posto? Tu sei una gran furba e adesso il quadretto ha un senso. Sei una ragazza molto furba. Hai fatto la pipì fuori dal vaso. […] Ho legato con poche persone e guarda te questa st**nza, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi’, ma va…falsa! Sei una falsa. […] Vaffan**lo, gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro. Le persone che fanno i giochetti così subdoli no. Ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine”.

Non è finita qui, perché secondo Fanpage, Il Mattino e Il Corriere dello Sport, Sonia Lorenzini avrebbe anche detto: “C*gna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere“. Di queste ultime dichiarazioni però non ci sono video.

Come è successo per la De Grenet, il pubblico anche in questo caso ha chiesto a gran voce la squalifica per la nuova arrivata. Su Twitter in queste ore è nato anche l’hashtag ‘fuorisonia’.

Sonia Lorenzini squalificata? Un account che spesso pubblica anticipazioni in esclusiva ha parlato di verifiche da parte degli autori.

Le parole con più peso sono cagna e le taglio le gambine per regolamento non accettabili

Buona giornata.#GFVIP — @Agent_Beast (@cumdivido) December 22, 2020