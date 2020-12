Cielo affollato sopra la casa del Grande Fratello Vip. Stamani tra i tanti messaggi per i vipponi, quello sul primo aereo diceva: “SO vali più di ciò che pensi, Viperelle“. I concorrenti hanno pensato che SO fosse Sonia Lorenzini e la ragazza si è messa a piangere dalla gioia.

“Oddio che bello, non ci posso credere. Un aereo tutto per me. Grazie davvero. Avete scritto un po’ male, ma vi ringrazio lo stesso. Io come fan avevo le Pupe e adesso sono diventate le Viperelle, mi piace un sacco. Le mie Viperelle hanno detto che valgo più di quello che penso”.