Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi non sono grandi amici (anzi) e proprio dentro la casa del Grande Fratello Vip hanno furiosamente litigato in seguito ad un mancato saluto alla Milano Fashion Week dello scorso anno e a dei video ironici che l’influencer avrebbe fatto nei confronti di lei.

Dietro il loro rapporto però ci sarebbe dell’altro, come sottolineato da Alfonso Signorini a Casa Chi.

“La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo” – ha svelato il conduttore – “Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”.