Sonia Lorenzini e Mario Ermito si sono conosciuti su Instagram questa estate anche se – a causa dei vari impegni personali – non sono mai riusciti a vedersi. Fino a ieri sera, quando Ermito ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip.

Ad esser entrato in possesso delle chat fra i due è stato Gabriele Parpiglia che su Giornalettismo ha svelato la loro conversazione, durata fino al 29 di ottobre.

“Lui le prova tutte, nonostante il due di picche di lei: «Per me è un periodo particolare» – dice Sonia per prendere le distanze. Ermito, non molla il colpo. «Non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Daje Sonia ci penso io a tirarti su di morale». Sonia, non ci casca. «Ho bisogno dei mie tempi per ripartire».

Ma Ermito non molla. «Non precluderti la possibilità di conoscermi in questo periodo particolare della tua vita. Il cambiamento è una condizione mentale (qui il ragazzo filosofeggia, ndr) normale che viviamo o abbiamo vissuto tutti». Sonia prova a fermarlo nuovamente: «Non è paura, già attraversata».

Ermito si ferma, ma dopo qualche giorno torna all’attacco. «Buongiorno, ti ho sognata. Sarà stato il vino. Ma finalmente nel sogno c’eravamo incontrati. Ed era tutto un po’ strano». Sonia risponde sorridendo con emoticon e spiega che vive a Verona, cercando di rimettere in piedi la sua vita. Ermito affonda. «Ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi weekend con calici di vino?». Sonia, riparte con il due di picche. «È il 29 ottobre un periodo particolare per gli spostamenti e non avrei il tempo».

Ermito la avverte: «Non forziamo le cose. Vedremo»”.