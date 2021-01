Due anni fa quando è esploso il caso dei tradimenti subiti da Giulia De Lellis in molti hanno accusato Sonia Lorenzini di essere stata una delle amanti del tronista. Alessandro Calabrese ha puntato il dito contro l’ex gieffina ed è intervenuto anche Andrea Damante.

Adesso a fare chiarezza su questa storia di corna c’ha pensato proprio Sonia Lorenzini, che intervistata da Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha raccontato cosa è successo durante la famosa serata a casa di Damante.

“Sono stata additata come una delle tante donne che si sono intromesse nel rapporto tra Giulia e Damante. Non sono mai voluta entrare nello specifico e raccontare dei dettagli. Ho sempre voluto risolvere le cose con i diretti interessati. Poi volevo anche tutelare la mia relazione e la persona che stava con me in quel periodo. Smentisco di essere la causa delle ‘corna stanno bene su tutto’. Però una parte di verità c’è. Posso dirvi che io ero a casa di qualcuno dopo una serata in discoteca, ma eravamo in compagnai di altre persone. Eravamo diversi, c’era Andrea e anche una ragazza che era in discoteca con noi. Sono passati 2 anni almeno. C’era questa ragazza e altre due persone di cui non faccio i nomi, che parlino loro. Non me la sono sentita di raccontare di quella serata a Giulia.

Pensavo ‘dico o non dico’ e poi non l’ho fatto. Poi ho parlato dopo con la De Lellis, perché lei aveva pensato che io fossi l’amante, la persona con la quale era stato Andrea. Mi sono scusata per non averle detto nulla, ma come dice il detto ‘tra moglie e marito non mettere il dito’. Mi sono impegnata a fornirle delle prove. Ribadisco però che non sono la causa della loro rottura. Ad un evento ero con lei e ci siamo appartate per parlare di quella cosa e lei mi ha detto che ha creduto alle mie parole”.