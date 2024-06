Sonia e Dario, chi vorrebbero che vincesse L’Isola: il nome è lo stesso

Chi vincerà la 18esima edizione de L’Isola dei Famosi? I vari sondaggi degli scommettitori sono piuttosto chiari e la coppa potrebbe andare ad uno uno fra Edoardo Stoppa ed Edoardo Franco, con l’ex inviato di Striscia la Notizia favorito sul vincitore di MasterChef Italia. Una previsione confermata anche dai due opinionisti Sonia e Dario che a SdlTv hanno fatto il nome del loro preferito che, stranamente, è lo stesso: Edoardo Franco.

Nel dettaglio, Dario Maltese ha dichiarato:

“Per me il vincitore è Edoardo Franco, perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia. Però la sua strategia l’ha messa in campo con grande intelligenza, grande sottilezza, senza sorteffugi. È stato davvero uno stratega molto raffinato. Secondo me gli sconfitti dell’isola sono quelli che hanno scelto di lasciare il gioco. Chi ha scelto di fare un passo indietro per me è uno sconfitto. Edoardo in apparenza potrebbe sembrare quello sprovveduto, che non conosce il mezzo televisivo, che non conosce le strategie, invece è esattamente il contrario. Lui da dove si trova, cosa sta facendo e quale è il suo obiettivo. È stato bravissimo”.