Sonia Bruganelli e Adriana Volpe questa settimana hanno conquistato la copertina del settimanale Chi per un’intervista doppia.

Fra una chiacchiera e l’altra (“non ho ancora ringraziato Alfonso Signorini per avermi scelto, l’ha ringraziato Adriana Volpe” – ha dichiarato Sonia Bruganelli – “Credo che sia lui a dovermi ringraziare per come mi sto dando a questo programma“), le due opinioniste hanno svelato chi sono i loro concorrenti preferiti e quelli che proprio non sopportano.

Ad avere le idee più chiare è stata senza dubbio la Bruganelli.

“Il personaggio che amo di più di questo GF Vip? Soleil perché è strafottente, arrogante. Forse dovrebbe recitare meglio, quando parlava con Gianmaria e alzava la gonna per far vedere lo spacco non era proprio da Oscar. Ha avuto tutte contro, ma lei ha la consapevolezza di piacere proprio per quello che fa. Quello che mi piace meno? Da spettatrice mi piace meno è Alex Belli perché non è possibile che se piangi lui pianga con te, se non sai nuotare lui ti insegni. Aspettavo proprio che perdesse la pazienza”.

Anche Adriana Volpe ha detto la sua, in maniera più pacata.

“Mi piace Francesca Cipriani perché mi diverte, Soleil perché è tosta e provocatrice, Montano e Manuel per le belle persone che sono. Chi proprio non sopporto? Quelli che stanno nelle retrovie, che passano le settimane senza esporsi. Andrea è uno di questi”.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, l’opinione di Giancarlo Magalli

Questa settimana anche Magalli ha detto la sua in merito a Sonia ed Adriana.

“Adriana Volpe come opinionista la vedo molto brava, quando ho saputo che con lei ci sarebbe stata Adriana Volpe un po’ ho tremato. Adriana tende a smorzare le situazioni ed a fare la buonista, mentre Sonia dice quello che pensa anche con una certa veemenza per cui è normale che si scontrino”.