Sonia Bruganelli e Adriana Volpe oggi pomeriggio sono state ospiti in collegamento a Verissimo da Silvia Toffanin.

Dopo aver parlato del loro rapporto burrascoso, di amore e di maternità, Silvia ha chiesto ad entrambe: “Chi vincerà il Grande Fratello Vip?“. La prima a rispondere è stata Sonia Bruganelli che senza timore e senza peli sulla lingua ha dichiarato: “Io non so chi vincerà, ma vorrei che vincesse Soleil, ma credo che vincerà Lulù”. Più democristiana la risposta di Adriana Volpe, che sostanzialmente non ha risposto. “Chi ha vinto questa edizione è il triangolo Delia, Soleil ed Alex: come vada vada loro hanno appassionato. Li abbiamo criticati, infangati, votati, sostenuti.. Per me hanno vinto loro, è la loro edizione, poi chi vince, vince“.

Chi vincerà la sesta edizione del Grande Fratello Vip?

Dopo Alessia Macari, Daniele Battaglia, Walter Nudo, Paola Di Benedetto e Tommaso Zorzi potrebbe essere di nuovo una donna a trionfare. In pole position ci sarebbero le sorelle Selassié, ma non sottovalutiamo il tornado americano Soleil Sorge. Zero possibilità di vittoria (secondo me) per gli over della Casa (Kabir, Katia e Giucas), ma anche per gli ultimi ingressi (Nathaly, Barù, Alessandro e Antonio), così come neanche per Sophie, Manila e Miriana.

Grande Fratello Vip 6, il cast completo

Alessandro Basciano

Antonio Medugno

Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Davide Silvestri

Delia Duran

Giucas Casella

Jessica Hailé Selassié

Kabir Bedi

Katia Ricciarelli

Lulù Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nathaly Caldonazzo

Soleil Sorge

Sophie Codegoni