Sonia di Temptation Island: scoprila meglio tra dubbi e amore

Inizia la nuova edizione di “Temptation Island” e i riflettori si accendono su uno dei volti più affascinanti del reality: Sonia Mattalia. Con i suoi 48 anni, questa avvocatessa di Orta Nova, in Puglia, ha già un curriculum impressionante.

Sonia si è laureata in Giurisprudenza alla LUISS di Roma e nel 2006 ha fondato il suo studio legale. Non solo avvocato, ma anche ex insegnante di Diritto commerciale e membro del Consiglio di Amministrazione di Amgas. Da otto anni è legata a Alessio Loparco, con cui condivide anche la vita professionale; ora, insieme, mettono alla prova la loro relazione nell’attuale ciclo del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Durante il programma, Sonia ha aperto il suo cuore, raccontando delle sue paure e del crescente distacco percepito nel loro rapporto. Ha rivelato che, nonostante i sacrifici e l’impegno mostrato nel supportare Alessio, ha cominciato a dubitare dei suoi sentimenti. Non ha esitato a richiedere un confronto diretto, dopo aver ascoltato le frasi del fidanzato che lasciavano intendere un legame di gratitudine più che di amore.

La sua presenza sui social è ancora contenuta: il profilo Instagram, @soniamattalia, è privato e conta circa 130 follower, mentre la sua pagina Facebook è pubblica. In questo scenario, tutto si svolge sotto l’occhio attento dei telespettatori, pronti a seguire le evoluzioni di Sonia e Alessio.