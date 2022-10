Sonia Bruganlli punge il Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Questa sera il Grande Fratello Vip tornerà con una nuova puntata, ma quando i profili social del reality lo hanno annunciato lo hanno fatto usando una foto in posa di Orietta Berti, Giulia Salemi e Carmen Russo. Sonia Bruganelli ovviamente se ne è accorta ed ha deciso di rispondere.

Brividi, misteri e maschere: la vera notte di Halloween è con i nostri Vipponi! 😈 #GFVIP vi aspetta oggi in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT per una nuova puntata… da urlo! 👻🕷 pic.twitter.com/7onHjClq2q — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2022

“Comunque non sono ancora andata in vacanza, eh!“. Una battuta che allude alle sue celebri vacanze natalizie che la vedranno abbandonare lo studio del Grande Fratello Vip per dedicarsi ai suoi affetti.

Comunque non sono ancora andata in vacanza eh?!?! 😂😂😂 — sonia bruganelli (@SBruganelli) October 31, 2022

Sonia andrà in vacanza

La notizia era stata data in anteprima un paio di settimane fa da ThePipol, che aveva così scritto:

“Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa. Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto”.

Chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli? Sarà promossa Giulia Salemi da volto social a opinionista ufficiale? O questa foto è inconsapevolmente premonitoria e sarà proprio Carmen Russo la nuova opinionista supplente? Lo scopriremo nelle prossime settimane.