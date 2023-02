Sonia Bruganelli, un suo like su Twitter fa scatenare il panico

È bastato un like di Sonia Bruganelli su Twitter per far scatenare il panico fra i fan del Grande Fratello Vip.

Nel dettaglio l’opinionista ha messo un apprezzamento ad un tweet in cui è stata menzionata: “Bisogna prendere dei provvedimenti perché un comportamento del genere non è giustificabile mai” – si legge nel tweet apprezzato da Sonia – “Lui è un bullo e i suoi adepti lo seguono come dei cagnolini. Mai visto uno schifo simile!” con tanto di hashtag #FuoriTavassi, #IoStoConAntonella e #Donnalisi.

Sonia Bruganelli, nel tweet incriminato viene dato del bullo a Tavassi

Nel tweet incriminato apprezzato da Sonia Bruganelli c’è anche un video in cui si vede Edoardo Tavassi dire di voler smettere di parlare ad Antonella Fiordelisi per evitare di darle modo di fare la vittima stravolgendo la realtà dei fatti. Commento apprezzato anche da altri vipponi che in passato hanno avuto dei duri scontri con la Fiordelisi e che oggi non hanno più piacere ad interagire con lei, come Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Le due ragazze in passato hanno avuto dei problemi con la Fiordelisi. Alla prima Antonella ha detto di essere lì solo perché una ex fidanzata, che usa FaceApp e che se Donnamaria l’ha richiamata era solo perché ‘a corto di donne’, che fa domande stupide e che dovrebbe crescere. Mentre a Oriana ha dato della puledra che passa da un ‘ca..volo all’altro’; che per fortuna tutte le donne non sono come lei ed ha più volte ironizzato sulla sua altezza. Ora le due avrebbero deciso di smettere di parlarle e il messaggio che è passato fra i fan dei Donnalisi è che sono due bulle che l’hanno isolata. Ah ok.

Per certi fan questa edizione non è un reality, è un film di fantascienza. E questo tweet ne è la dimostrazione: