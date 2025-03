Sonia Bruganelli: Un Messaggio Dolcissimo per Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto sui social con il suo ex marito Paolo Bonolis e i loro figli, Silvia, Davide e Adele, in occasione della festa del papà, manifestando il suo affetto per il conduttore. A quasi due anni dalla loro separazione, avvenuta in seguito a un tradimento, Sonia e Paolo hanno dimostrato di mantenere un buon rapporto, uniti per il bene dei loro tre figli. Nel suo messaggio, Sonia ha ringraziato Paolo dicendo: “Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli”, esprimendo gratitudine anche per i due figli di Bonolis, Martina e Stefano, nati da un precedente matrimonio.

Sonia ha condiviso la dedica accompagnata dalla canzone “My Father’s Eyes” di Eric Clapton, evidenziando la sua connessione con l’intera famiglia Bonolis. Attualmente, la produttrice è felice al fianco di Angelo Madonia, che considera un “compagno di vita”. Riferendosi a lui, ha detto che era “nel posto sbagliato al momento sbagliato” perché è entrato in una situazione complessa con la sua famiglia. Sonia ha anche parlato dell’evoluzione del suo rapporto con Paolo: il passato burrascoso dovuto alla rottura e al tradimento è ora superato, e ha sottolineato di sentirsi fortunata per avere accanto una persona intelligente e comprensiva come Angelo.

Con questa dedica, Sonia Bruganelli evidenzia la sua volontà di mantenere un clima sereno e cooperativo per il benessere dei figli, dimostrando che i legami familiari possono rimanere forti anche dopo una separazione.