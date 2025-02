Sonia Bruganelli torna a parlare del tradimento di Paolo Bonolis rivelando un clamoroso retroscena

Sonia Bruganelli ha smentito le voci di presunti tradimenti durante il suo matrimonio con Paolo Bonolis, ammettendo solo un episodio avvenuto 15 anni fa. Le affermazioni sono emerse in seguito alle dichiarazioni della giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale ha insinuato che la Bruganelli avrebbe avuto una relazione extraconiugale con un chirurgo per cinque anni, causando imbarazzo a Bonolis. Lucarelli ha descritto Sonia come una persona che intrattiene rapporti con diverse celebrità, alimentando il gossip.

In un’intervista su “Un Giorno Da Pecora”, Sonia ha chiarito la situazione, definendo il suo tradimento un evento insignificante, una “virgola” nella storia di 30 anni del loro matrimonio. Ha ribadito che, nonostante le sfide, lei e Bonolis si vogliono bene e continuano a lavorare insieme, e che le notizie sui presunti tradimenti non hanno avuto un forte impatto su di lui.

Sonia ha anche negato di avere una relazione con il chirurgo menzionato da Lucarelli, chiarendo di avere invece un compagno di vita, Angelo Madonia, che è una figura importante per lei, ma non un fidanzato nel senso tradizionale. Ha segnalato che non intende festeggiare San Valentino, riservando la giornata ai suoi figli, dimostrando un approccio maturo alle relazioni. Le sue dichiarazioni riflettono un forte legame affettivo che continua a caratterizzare la sua vita, nonostante i momenti di difficoltà.