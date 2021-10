Sonia Bruganelli questa settimana è stata intervistata dal settimanale Chi, dove ha parlato di moda e dei suoi look sfoggiati al Grande Fratello Vip. Abiti realizzati metà da stilisti affermati e metà da quattro giovani emergenti, selezionati dai social.

“I miei quattro stilisti emergenti mi hanno realizzato una ventina di capi, circa, che ho scelto di alternare di puntata in puntata. Andando in onda due volte la settimana il lunedì indosso un abito dei miei giovani stilisti, il venerdì invece indosso i miei abiti, scelti tra gli stilisti affermati che apprezzo maggiormente. Per quanto riguarda le scarpe, invece, ho scelto fin da subito di indossare un marchio che amo, ovvero Casadei. La trasmissione è lunga, devo stare comoda”.

Sonia Bruganelli tira una frecciatina ad Adriana Volpe ed alla sua parrucca

Prima di iniziare quest’avventura, Sonia Bruganelli aveva ironizzato sul fatto che si sarebbe presentata in studio in pigiama. Per questo motivo il giornalista glielo ha ricordato, chiedendo un commento a riguardo. Ed è qua che l’opinionista ha colto la palla al balzo per tirare una frecciatina alla sua collega, Adriana Volpe, che un paio di settimane fa si è presentata in studio con una parrucca mora.

“Se ho accantonato l’idea di presentarmi in trasmissione con un pigiama? Dopo aver visto la Volpe ho preferito evitare, almeno per il momento, anche per far respirare un pochino il conduttore Alfonso Signorini. Ma lei l’ha vista la parrucca? Va beh! Detto ciò i pigiami arriveranno, ma sia chiaro: sto facendo preparare pigiami di gran lusso, mica pizza e fichi o parrucche”.

Adriana Volpe con quella parrucca a caschetto mora ha presentato al pubblico il suo alter ego, Anaconda Volpe, cugina di Adriana.