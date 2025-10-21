Sonia Bruganelli svela verità al Grande Fratello Italia

Sonia Bruganelli è stata ospite della quarta puntata del Grande Fratello e ha avuto l’occasione di presentare il suo libro. Ex opinionista del programma, la sua opinione diventa cruciale per la conduttrice Simona Ventura. Durante la trasmissione, però, Sonia è costretta a intervenire in modo diretto quando entra in scena Jonas Pepe, che sembra aver perso la sua maschera. Nel suo saluto ai concorrenti, Bruganelli sottolinea che non sono veri Vip, ma Ventura precisa che conoscono bene il reality. Con gli ascolti in calo, Sonia osserva che le dinamiche nella Casa non catturano l’attenzione del pubblico come in passato.

La sua osservazione delude i concorrenti, che non riescono a creare situazioni interessanti. Nonostante ciò, Sonia mostra apprezzamento per Francesco Rana e per il possibile ritorno di Anita Mazzotta. Poco dopo, cerca di difendere Jonas, che è indeciso tra più gieffine. Mentre Giulia gli dà il due di picche, Jonas si avvicina a Grazia Kendi e rilascia commenti volgari che la deludono profondamente. Ventura interviene, consigliandogli di moderare le sue parole, mentre Ascanio in studio lo sprona a rispettare le persone.

Jonas, visibilmente provato, perde la pazienza e si lascia andare a brutte espressioni, provocando la reazione furiosa di Ventura, che lo riprende severamente. Dopo aver chiesto scusa, Jonas cerca di giustificarsi, ma le parole di Bruganelli irritano Simona, che insiste sulla necessità di accettare la responsabilità delle proprie azioni. Durante la pubblicità, Jonas si commuove e spiega di avere rispetto per le donne, mentre Simona e Sonia tentano di confortarlo.