Sonia Bruganelli ha un debole per Soleil Sorge e al Grande Fratello Vip le ha regalato spesso (anzi, spessissimo) l’immunità. Ovviamente i telespettatori più attenti se ne sono accorti e per questo motivo sono nati i primi meme.

Per questo motivo su Instagram un utente, sotto ad un post della trasmissione, ha scritto: “Ma scusatemi, perché quando si deve decidere per le preferenze puntualmente la casa Soleil non la rendete immune? E invece quando si vota per l’uscita definitiva, viene salvata rendendola immune? C’è qualcosa che non mi torna”.

Il commento non è sfuggito a Sonia Bruganelli che ha così risposto: “Perché per ora, se non ci fosse lei, sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi. Per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante. Anche con finte o presunte tali, storie”.

Sonia Bruganelli svela perché dà sempre l’immunità a Soleil Sorge

Questa non è la prima volta che Sonia Bruganelli sostiene apertamente Soleil Sorge. Lo scorso dicembre, ospite a Casa Chi, ha rivelato:

“Lei è una vivace, una che scombina gli equilibri. Dicono che sono di parte? Certo io sono di partissima. Nel senso che io sono lì a dire la mia opinione. E la mia opinione è ovviamente soggettiva. La verità è che io cerco di farmi piacere altri personaggi dentro quella casa. Però faccio molta fatica a farmeli piacere. Io non sostengo Soleil per partito preso, sostengo una persona che in quel contesto specifico mi intrattiene e fa divertire. Poi probabilmente, anzi, sicuramente quando uscirà dalla casa del GF Vip, manco ci prenderò un caffè. Però in questo mi potrete odiare o amare, io se mi dovessi riconoscere in una personalità dentro la casa a 25 anni, mi riconoscerei in una come Soleil. Lei è consapevole che sta facendo un programma. Smettiamola di dire ‘è vera o non vera, devono esser veri’. Ma dai, quelli stanno in una casa piena di sponsor, in pratica tra una pubblicità e l’altra vediamo facce umane. Quindi è normale che le dinamiche tra esseri umani siano falsate e forzate. Questo Soleil Sorge lo sa perfettamente”.