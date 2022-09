Sonia Bruganelli svela chi sono i suoi tre vipponi preferiti e no, non lo immaginereste mai

Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo è stata confermata come opinionista del Grande Fratello Vip, un ruolo che – rispetto agli scorsi anni – ha più peso dato che ha in mano la possibilità di dare l’immunità ad un concorrente.

Se la scorsa edizione la sua preferita è stata senza ombra di dubbio Soleil Sorge, quest’anno Sonia Bruganelli ha messo gli occhi su ben tre vipponi. E no, non li sospettereste mai.

Intervistata da Casa Pipol, l’opinionista ha infatti confessato che al momento i suoi preferiti sono: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e George Ciupilan. Praticamente gli unici tre che nel corso della prima settimana hanno svolto il ruolo dei comodini.

“Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ ‘fuori dal coro’. Mi piace anche Antonino Spinalbese perché mi convince molto il suo voler giocare in sottrazione senza per forza imporsi o voler apparire a tutti i costi. Poi mi piace molto anche George Ciupilan! È carinissimo. È un ragazzo giovane che mi trasmette una bella genuinità”.

Ma se Nikita, Antonino e George sono nella sua lovelist, Sara Manfuso è nella sua blacklist.

“Chi non mi piace? Al momento Sara Manfuso, ma è palese. Non comprendo questo suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!”.

Anche se a livello di “dinamiche” se proprio Sonia Bruganelli vuole salvare qualcuno, dovrebbe premiare Elenoire Ferruzzi che in una settimana ha creato e smontato un caso di amore immaginario e film mentali degni della Mostra del Cinema di Venezia.