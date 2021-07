Molti credono che Sonia Bruganelli sia famosa esclusivamente per essere “la moglie di Paolo Bonolis”, altri l’hanno sentita nominare perché accreditata come nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Quello che non tutti sanno, però, è che Sonia è in realtà un’affermata imprenditrice a capo della SDL.tv, azienda di casting che lavora a stretto contatto con tutti i programmi di Paolo Bonolis.

Insomma, tutti i partecipanti a Ciao Darwin, Avanti un Altro e chi più ne ha più ne metta, sono scovati ed arruolati proprio dalla SDL.tv. Dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna.

Sonia Bruganelli a lavoro su un nuovo talk di Mediaset?

La notizia di oggi però ce l’ha fornita il portale BlogTvItaliana.it che ha parlato di un progetto segreto di Sonia Bruganelli ancora in cantiere, che coinvolgerebbe i reality show di punta di Canale 5.

Secondo quanto scritto dal sito, la donna e Mediaset sarebbero a lavoro su un talk a tema reality/gossip e starebbero cercando volti nuovi esperti del settore.

“Stando a quanto risulta a noi del BlogTVItaliana.it, infatti, sembra che in gran segreto la SDL.tv di Sonia Bruganelli sia alla ricerca di nuovi volti, tutti rigorosamente di sesso femminile, per un nuovo talk show previsto “per la prossima stagione televisiva”(così viene specificato alle candidate). Requisito fondamentale per partecipare a questo progetto? Quello di essere informate sul mondo del gossip e dei reality show di punta di Canale5 quali L’Isola dei Famosi e Grande Fratello. Fanno punteggio la spigliatezza e l’interesse a voler commentare a viso aperto le vicissitudini dei concorrenti famosi”.

Un nuovo salottino per parlare dei reality in onda che potrebbe compensare la limatura di Pomeriggio 5 prevista a settembre. Il programma di Barbara d’Urso tornerà infatti in versione ridotta e con solo uno spazio dedicato ai fatti di cronaca.

Al momento però non è dato sapere dove andrà in onda e sopratutto quando dovrebbe partire.