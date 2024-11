Sonia Bruganelli sta considerando il ritiro da Ballando con le Stelle: “Demotivata, mai una carezza”

Sonia Bruganelli, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, è finita nuovamente allo spareggio, un evento che l’ha pesantemente colpita. In diretta su Instagram, ha espresso il suo stato d’animo, rivelando una profonda divisione tra la voglia di rimanere nel programma e la necessità di ritirarsi a causa della fatica fisica accumulata. Ha condiviso che la leggerezza iniziale che la caratterizzava quando entrava in sala prove è svanita, rendendo il percorso molto difficile. Sonia ha spiegato: “Sto cercando da voi la forza per poter dire ‘ci riprovo’”, ma l’idea di affrontare un’altra settimana di strain la preoccupa.

Riferendosi al suo impegno, ha sottolineato come il percorso fosse già complesso, ma non avrebbe mai immaginato che i discorsi si concentrassero su aspetti diversi dal ballo. Ha notato che l’interesse nei suoi confronti era maggiormente legato ad altre questioni, piuttosto che al ballo stesso e ha trovato difficile accettare di non ricevere il riconoscimento che meritava per il suo impegno. Nonostante le sue difficoltà, Sonia ha riconosciuto di essere arrivata al suo limite, domandandosi se abbia senso continuare.

In questa edizione, ha avvertito una mancanza di passione per il ballo e ha lamentato di venire invitata per discutere di argomenti estranei al ballo, ponendosi la domanda: “Che senso ha sforzarmi così tanto se poi mi invitano per parlare di altro?”. Malgrado gli sforzi profusi, Sonia ha avuto l’impressione di non ricevere alcun meritato riconoscimento, diversamente dagli altri concorrenti.

Esprimendo ulteriori dubbi riguardo alla sua permanenza nel programma, ha rivelato di sentirsi diversa rispetto ad altri concorrenti più giovani e atletici, commentando che, se avesse partecipato l’anno precedente, sarebbe stata tra le più giovani, mentre ora tra le più grandi. Sonia ha affermato di non avere la forza di ritirarsi e ha chiesto il supporto del pubblico, dicendo che nei prossimi giorni prenderà una decisione.