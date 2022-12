Sonia Bruganelli sostituita da 2 nuovi opinionisti al GF Vip (per 4 puntate): ecco chi prenderà il suo posto

Proprio com’è successo un anno fa, Sonia Bruganelli tra poco si prenderà una pausa dal GF Vip per andare in vacanza. In tutto l’imprenditrice e produttrice salterà ben quattro puntate, ma ci sono già dei sostituti pronti a prendere momentaneamente il suo posto. Stamani Pipol News ha tirato in ballo l’ipotesi di un comeback di Adriana Volpe (che però ha smentito).

“Adriana Volpe, dalle sue Instagram stories si mostra sorridente a Cortina ad un evento, in compagnia del conduttore del GFVip Alfonso Signorini e Alex Belli. Come risaputo, la Volpe e Belli durante la scorsa edizione del reality, hanno avuto diversi scontri; pare però che i due, oggi, abbiano chiarito e il selfie che li ritrae sorridenti e felici sembra confermarlo. Nel frattempo Sonia Bruganelli, lascerà per quattro puntate la poltrona da opinionista al GFvip. Sarà proprio la Volpe a sostituirla?”

Sonia Bruganelli sostituita momentaneamente da ben due nuovi opinionisti.

Poco fa Alfonso Signorini si è collegato con il GF Vip Party e ha fatto un annuncio speciale. Il conduttore ha svelato i nomi dei due nuovi opinionisti che per quattro puntate prenderanno il posto di Sonia Bruganelli (che recentemente è intervenuta in merito ai rumor sul suo cachet).

“Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip. Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini. Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo”.

Due nuovi opinionisti che al GF Vip sono di casa. Sono sicuro che Soleil e Pierpaolo faranno un’ottima figura visto che al GF Vip hanno partecipato in più ruoli.