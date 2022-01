Ormai ci siamo accorti tutti della tensione che c’è ogni volta che al GF Vip Nathaly Caldonazzo parla con Sonia Bruganelli. Le due in più occasioni si sono lanciate shade in diretta, lasciando intendere che prima di arrivare nel reality di Signorini fosse successo qualcosa. Anche ieri sera l’opinionista ha punzecchiato la nuova concorrente: “Anche dalla clip iniziale si è presentata come Julia Roberts e alla fine era Nathaly Caldonazzo“.

Ma cos’è successo tra le due donne? A risolvere questo mistero c’ha pensato proprio Sonia Bruganelli durante una live. Sembra infatti che qualche anno fa la Bruganelli abbia aperto un negozio di abbigliamento a Roma e che all’inaugurazione si sia presentata proprio Nathaly in cerca di regali. Sonia però si sarebbe rifiutata di offrire della merce gratuitamente alla Caldonazzo, che pare pretendesse degli omaggi in quanto “personaggio”.

Cadeaux perché vip?

“Cos’ha fatto la Caldonazzo? Il fatto è che non so se posso dirlo adesso, perché io me lo vorrei giocare stasera in puntata. Diciamo che è un episodio che riguarda il passato. Lei voleva prestare il suo volto a una linea di abbigliamento e di borse che ho avuto, si tratta di Adele Virgy. Sai quelle classiche persone che arrivano, non invitate. Mi ricorda un po’ la cosa che è successa con Carmen Russo, la questione del matrimonio e del non invito per la Caldonazzo. Io mi sono trovato Nathalie Caldonazzo all’inaugurazione del negozio, in più voleva dei cadeaux in quanto Nathalie Caldonazzo. – ha concluso l’opinionista del GF Vip – Non essendo Julia Roberts le ho detto ma perché ti devo dare un cadeaux?”.