Sonia Bruganelli si rifiuta di rispondere a una domanda di Silvia Toffanin

Sonia Bruganelli ha dimostrato in passato di essere una donna senza peli sulla lingua, ma questa volta – ospite a Verissimo da Silvia Toffanin – si è nascosta per la prima volta dietro un elegante no comment. Lo ha fatto parlando della sua separazione con Paolo Bonolis quando la conduttrice le ha chiesto se di mezzo ci sono gli avvocati.

“Di questo preferirei non parlarne, dico solo che ci stiamo separando. Non sono cose che mi fa piacere far sapere. Se vado dall’avvocato o non vado dall’avvocato, se abbiamo la separazione o la comunione dei beni.. Sono cose che non voglio far sapere. Non sono cose importanti a oggi. A oggi è importante che ci si rispetti reciprocamente”.

La Bruganelli ha poi continuato:

“Paolo è un uomo moderno, è una persona libera che mi ha insegnato la libertà. Io e lui insieme siamo più liberi che separati. Ci possiamo separare da un corpo ma non da un’anima, Paolo è sempre accanto a me. Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite anche dopo quando cambiano delle dinamiche. Siamo amicissimi e confidenti. Se ci rinnamoreremo? Chi può dirlo, non ci sono ostacoli. In questo momento ci stiamo ristudiando da separati”.

Sonia Bruganelli: “Non ci sono terze persone di mezzo fra noi”

“Abbiamo una famiglia che amiamo, ci vogliamo bene, io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna, per questo mi sembra normale condividere del tempo insieme soprattutto se insieme a noi ci sono i nostri figli” […] “Abbiamo detto che ci siamo separati per proteggere i nostri figli, io e Paolo non ci stiamo mentendo. I nostri figli sanno che se ci vedranno con altre persone non ci stiamo tradendo”.

L’imprenditrice ha poi spiegato il perché di quel video in cui ha parlato di sito di fregnacce: “Eravamo alle Maldive io e Paolo per parlare della nostra separazione, i nostri figli e le nostre mamme non sapevano niente e quello è stato l’unico modo per tranquillizzare tutti e mandare i nostri figli a scuola il giorno dopo“.