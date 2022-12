Sonia Bruganelli, sapete in cosa è laureata? Ecco svelato il titolo di studio

Sonia Bruganelli in questi ultimi due anni la stiamo vedendo molto spesso in televisione perché opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis è molto apprezzata dal pubblico per il suo fare pungente, per il dire le cose apertamente senza problemi.

Per questo anche sui social vanta circa 800mila followers che la seguono anche nelle gesta quotidiane. Sonia è infatti molto attiva soprattutto su Instagram dove pubblica quotidianamente scatti. La carriera di Sonia in realtà è iniziata molti anni fa.

Fonte: Endemol

Nata a Roma 1974 fin da giovanissima ha sfruttato la sua bellezza lavorando come modella prima di passare ai fotoromanzi. Ad inizio anni 90 ha lavorato anche come ragazza immagine in alcune discoteche. Accanto al lavoro ha proseguito con gli studi laureandosi con successo in scienze della comunicazione. Una laurea che poi ha usato per cambiare vita.

È nel 1997 che conosce Paolo Bonolis in occasione della trasmissione Tira e Molla condotta da Paolo e Luca Laurenti. Scocca l’amore e da quel matrimonio avvenuto nel 2002 sono arrivati 3 figli: Silvia, venuta al mondo nel 2003, Davide, nato nel 2004 e infine Adele, l’ultima arrivata, nel 2009.

Dal momento in cui conosce Bonolis per Sonia cambia anche la sua vita. Decide di smettere di fare la modella e ragazza immagine e diventa imprenditrice creando un brand di abbigliamento chiamato Adele Virgy. Nel 2005 poi entra a far parte del mondo della comunicazione con la fondazione della SDL 2005 che si occupa di casting per alcune trasmissioni di successo tra l’altro condotte proprio dal marito Paolo come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Recentemente la SDL si è evoluta anche con la creazione della SDL tv che che propone dei contenuti che riguardano le trasmissioni di Paolo Bonolis e ospita la trasmissione I libri di Sonia dove la diretta interessata intervista alcuni scrittori che hanno pubblicato libri di saggistica o narrativa.