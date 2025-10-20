Sonia Bruganelli rivela segreti di coppia su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata ospite a “Verissimo”, dove ha condiviso esperienze personali significative, tra cui un aborto avvenuto all’inizio della sua relazione con Paolo Bonolis. All’epoca, Sonia aveva 24 anni, mentre Bonolis era già padre di due figli. Ha descritto quel momento come molto difficile per entrambi. Inoltre, ha rivelato di aver lottato contro l’anoressia, affrontando gravi crisi all’età di 39 anni, e ha parlato di attacchi di panico che ha sperimentato, incluso un episodio avvenuto a New York.

Riguardo al suo matrimonio con Bonolis, Sonia ha spiegato di aver preso la decisione di interrompere la loro relazione. Ha confessato che avrebbe dovuto essere più sincera prima con lui, ma la presenza dei figli le ha fatto sperare in un miglioramento della situazione. Con il tempo, i due si sono allontanati emotivamente: mentre Sonia è cambiata, Bonolis è rimasto lo stesso, creando distanza tra loro. Oggi continuano a relazionarsi come co-genitori.

Sonia ha approfondito l’argomento dell’aborto, rivelando che, dopo la decisione, ha vissuto un’ossessione pensante. Se inizialmente non si sentiva pronta per diventare madre, il suo pensiero lo ha associato all’amore che provava per Bonolis, che a quel tempo non voleva un figlio.

Negli anni successivi hanno avuto tre figli, ma anche tanti problemi. Santos ha dunque descritto il suo impegno nella gestione della sua salute mentale, sottolineando come, grazie all’aiuto di specialisti, sia riuscita a superare ansia e attacchi di panico, e a combattere l’anoressia.