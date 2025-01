Sonia Bruganelli risponde con freddezza alle accuse di Freddi

Negli ultimi tempi, Sonia Bruganelli e Laura Freddi hanno acceso il dibattito pubblico con uno scambio di battute infuocate che risale ai loro trascorsi legati a Paolo Bonolis. Sonia, durante un’intervista al programma Belve, ha criticato Laura per il suo atteggiamento cambiato, affermando che, dalla sua separazione, Freddi ha iniziato a parlarle in modo negativo e a partecipare ai programmi televisivi al suo posto.

Laura ha risposto nel programma La Volta Buona, dichiarando di preferire il silenzio come risposta e ringraziando il pubblico per il sostegno. Tuttavia, ha anche evidenziato che l’ex marito di Sonia non meritava il “tritacarne mediatico” che circondava voci di tradimento. In questa dinamica, Freddi ha mostrato una disponibilità a ricucire i rapporti, affermando che saluterebbe Sonia con affetto se la incontrasse.

Bruganelli ha reagito sul suo profilo Instagram con un commento ironico sulla situazione, suggerendo che Laura continui a menzionarla nonostante l’intenzione di chiudere il capitolo delle controversie. Questo scambio ha tenuto alta l’attenzione mediatica, dimostrando che le tensioni tra le due ex di Bonolis sono tutt’altro che risolte.

Il loro rapporto, che una volta presentava segni di complicità, sembra essersi deteriorato nel tempo, evidenziando come le relazioni personali possano intrecciarsi con quelle pubbliche e dar vita a conflitti senza esclusione di colpi. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, riflettendo le complessità delle dinamiche mediatiche e personali.