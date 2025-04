Sonia Bruganelli risponde con classe agli haters dopo una foto di coppia

Sonia Bruganelli è stata recentemente bersagliata da critiche sui social dopo aver postato una foto con un suo collaboratore storico, scambiato per un nuovo partner dagli hater. La sua vita è stata sotto i riflettori per la separazione da Paolo Bonolis e la relazione con Angelo Madonia, con frequenti paparazzate e momenti conflittuali in pubblico. Dopo aver condiviso l’immagine ironica con la didascalia “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, Bruganelli ha ricevuto una serie di commenti offensivi. Gli utenti, fraintendendo la situazione, hanno lanciato insulti e giudizi, con richieste inquietanti legate alla sua immagine e alla sua relazione con Bonolis.

Bruganelli ha deciso di non restare in silenzio e ha risposto con una storia su Instagram, sottolineando l’importanza di leggere ciò che scrive prima di commentare. Ha evidenziato come l’ironia fosse evidente e ha invitato le persone a riflettere prima di esprimere giudizi. “Guardate la foto e cosa c’è scritto”, ha affermato, “se volete insultare fatelo, ma sarebbe meglio dire chiaramente cosa pensate”. La sua risposta è stata un chiaro invito a un dialogo più rispettoso e a una maggior comprensione delle situazioni.

Bruganelli ha dimostrato di essere resiliente di fronte alla negatività e ha voluto chiarire che gli attacchi non la toccano personalmente, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e ironico. Questo episodio ha messo in luce le dinamiche tossiche dei social media e la capacità di una persona di affrontare le critiche in modo diretto.