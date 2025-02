Sonia Bruganelli risponde a Selvaggia Lucarelli e rivela quante volte ha tradito Paolo Bonolis

Lo scorso mese, Selvaggia Lucarelli ha accusato Sonia Bruganelli di aver avuto ripetuti tradimenti durante il matrimonio con Paolo Bonolis, compresa una relazione di cinque anni con un chirurgo famoso. Secondo Lucarelli, Sonia avrebbe parlato di queste relazioni con amici e conoscenti, mentre Bonolis avrebbe ignorato la situazione, creando imbarazzo tra i suoi cari.

Tuttavia, Sonia Bruganelli ha smentito queste affermazioni durante un’intervista nel programma “Un Giorno Da Pecora”. Ha confermato di aver tradito Paolo Bonolis solo una volta, definendola una “virgola”, e ha precisato che l’incidente risale a circa quindici anni fa, prima della nascita della loro ultima figlia. Ha enfatizzato la longevità del loro rapporto di 30 anni, esprimendo che, nonostante le difficoltà, si vogliono ancora bene e lavorano insieme. Bruganelli ha aggiunto che la rivelazione pubblica del presunto tradimento non ha suscitato particolari reazioni emotive in Bonolis.

Inoltre, Sonia ha negato di avere una relazione parallela con il chirurgo e ha fatto riferimento a un uomo di nome Angelo Madonia, definendolo non un fidanzato, ma un compagno di vita. Ha anche affermato che non festeggerà San Valentino, sentendosi troppo adulta per farlo, e che la celebrazione sarà riservata ai suoi figli. Questa situazione ha messo in evidenza le dinamiche della vita privata di due celebrità italiane, sollevando questioni riguardo alla privacy e alla pubblica esposizione delle loro relazioni.