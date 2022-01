L’ultima puntata del GF Vip è stata palcoscenico di molti scontri e anche qualche piccola frattura nell’amicizia tra Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. La loro vicinanza a Delia Duran ha infastidito molto Soleil, motivo per cui si è volontariamente allontanata da quelle che per lei erano un punto di riferimento.

Fonte studio GF Vip

Poco prima della diretta, la Ricciarelli ha tentato in tutti i modi di capire perché la Sorge non le parlasse. Tentativi tutti vani dato che non ha ricevuto nessuna spiegazione. L’influencer si aggiudica l’immunità assegnata da Sonia Bruganelli. Ma la notizia non è stata accolta di buon grado da Katia. Sonia, nel corso della diretta, ha giustificato la sua scelta con una riflessione.

Ha notato che negli ultimi giorni la Sorge ha vissuto diversi momenti di sconforto, puntando il dito contro Manila Nazzaro che non le è stata vicino: “Ho visto lo stato d’animo totalmente giù di Soleil. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Manila che, per rimanere nel mezzo, ha preso le distanze. Quindi do l’immunità a Soleil. Però torna a essere com’eri. Vai tranquilla, dimentica tutto quello che c’è intorno. Fai il tuo percorso tranquilla”.

Fonte studio GF Vip

La Ricciarelli fa un bel cumulo di nomination, rischiando di finire al televoto. Il non aver guadagnato l’immunità non le è piaciuto affatto. In una chiacchierata con Valeria Marini, Manila Nazzaro e Davide Silvestri, ha tirato fuori tutto il suo disappunto contro Soleil: “Continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così, ogni volta”.

Manila si trova come sempre d’accordo con lei: “Doveva essere salvata Katia visto che è il suo compleanno. E poi con una motivazione che non esiste”. Ma non solo, Manila pensa bene di raccontare il tutto anche a Sophie Codegoni, e ribadisce che l’immunità data alla Sorge dalla Bruganelli non le è andata affatto giù e neanche le parole che l’opinionista le ha riservato. “Ma che ne sanno loro dell’amicizia che c’è tra me e Soleil. Il problema sai qual è? Che lei è la prima a non difenderla” dice. Inoltre la Nazzaro ha accusato Soleil di avere tentato di metterla contro Katia.